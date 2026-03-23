Oportunidades para constructores locales en el proyecto ferroviario de Saltillo

Al menos una empresa de la región Centro ya participa en el proyecto ferroviario del Gobierno Federal que conectará Saltillo con Nuevo Laredo, mientras que otras cuatro buscan integrarse a las obras en curso, indicó el Presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción.

Humberto Prado Montemayor señaló que tras la licitación abierta que se realizó para el proyecto del tren de pasajeros, se comienza a concretar la participación de empresas locales, con la integración de por lo menos una empresa dentro de los trabajos que se realizarán.

"Ya está uno contratado y vienen otros más en camino, andan en México con el Grupo Carso para tratar de que se les incluyan con los trabajos".

La empresa Willars será la encargada de realizar trabajos de movimientos de terracería, estructuras y durmientes.

Mencionó que actualmente otras cuatro empresas de la región están en negociaciones en la Ciudad de México con el objetivo de integrarse a diferentes etapas del proyecto ferroviario. Indicó que la construcción del tren dará oportunidades a constructores locales, incluso se les pidió como cámara un listado de proveedores locales con capacidad para realizar trabajos.

"A mí me dijeron que buscara gente para el movimiento de tierras que tuviera dompes y todo, ya tengo precios de cuánto van a pagar, para quienes tengan camiones para mover tierras, que se acerquen conmigo para canalizarlos con la persona indicada".

Consideró que la participación en este proyecto, sumada a otras obras de infraestructura como la rehabilitación de la carretera federal 57 y su eventual ampliación, generará un impacto positivo en la economía local.