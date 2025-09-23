Trabajadores de AHMSA esperanzados por posible inversión

Desde temprana hora de este martes, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) reportaron la llegada de varias camionetas blancas a las instalaciones de Punto Cero, lo que generó versiones de que podrían tratarse de empresarios interesados en adquirir la empresa siderúrgica.

Aunque no hubo confirmación oficial, la presencia de los vehículos despertó expectativa entre los obreros, quienes señalaron que cualquier acercamiento de inversionistas es motivo de esperanza para la reactivación de la acerera y la economía regional.

Hervey Valenzuela, trabajador de AHMSA, expresó que los empleados mantienen la disposición de recibir a quienes busquen invertir en la planta.

"Esperamos que, si realmente llegan inversionistas, sepan que las puertas siempre van a estar abiertas. Se ha dicho que no los vamos a dejar entrar, pero no es así. Estamos en la mejor disposición para que vengan, conozcan la empresa y apuesten por la región", afirmó.

Valenzuela agregó que lo que más anhelan los trabajadores es certeza y comunicación clara.

"Lo ideal sería que un inversionista se presente directamente ante los medios y la ciudadanía para dar información, y no solo a través de comunicados. Lo que pedimos es tranquilidad y transparencia, porque lo que todos esperamos es que haya inversión y se reactive la economía de Monclova", subrayó.