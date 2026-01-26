Tragedia en Saltillo: dos fallecidos en colisión vehicular

SALTILLO, COAHUILA.- Dos hombres perdieron la vida durante un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 3+500, cuando el automóvil en el que viajaban se impactó de frente contra un tráiler.

Según los primeros reportes proporcionados por personal de la vía y por el conductor del vehículo de carga, el automóvil, un Volkswagen Jetta, habría cruzado hacia el carril opuesto mientras circulaba desde la carretera a Zacatecas. Al llegar al punto referido, ocurrió el choque frontal, sin que el operador del tráiler lograra evitar la colisión.

Tras el impacto, ambas unidades salieron del camino. Los ocupantes del automóvil fallecieron de manera instantánea; uno de ellos quedó prensado entre los fierros retorcidos y el otro permaneció semiatrapado.

El conductor del tráiler, identificado como Miguel Ángel "N", de 31 años, resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de la empresa Life Support, quienes lo trasladaron a un hospital privado. Al nosocomio acudió un custodio para que el operador pudiera rendir su declaración ante las autoridades.

Detalles del accidente

Alrededor de las 6:00 horas, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para utilizar equipo hidráulico y realizar las maniobras de rescate y extracción de los cuerpos.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia correspondiente. Uno de los fallecidos fue identificado como Manuel "N", de 63 años, gracias a una credencial localizada en el sitio. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al segundo ocupante y notificar a sus familiares.