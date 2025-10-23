Empresas de Región Centro garantizan pago del aguinaldo a sus trabajadores

A pesar de la situación económica complicada que enfrenta la Región Centro, las empresas se preparan para cumplir con el pago del aguinaldo a sus trabajadores, aseguró el presidente de la Coparmex Monclova, quien señaló que en los últimos años no se han presentado casos de incumplimiento en este derecho laboral.

Mario Coria Rohell indicó que a partir del mes de septiembre y octubre muchas empresas empiezan a prepararse para los temas de los aguinaldos, con el objetivo de cumplir con el pago de esta prestación en tiempo y forma.

Señaló que a pesar de la situación económica que existe en la región en los últimos años, las empresas han cumplido con este pago, donde han sido contados los casos que se han tenido retraso.

En cuanto a la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo, mencionó que es una afectación directamente a los trabajadores, quienes verán reducido el monto final que reciben.

"El golpe de grabar el aguinaldo no lo perciben las empresas como tal, lo va a recibir quien lo recibe: el trabajador, el patrón hace su erogación como cada año, pero llega menos dinero a los bolsillos de las familias".

De acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Hacienda el impuesto se aplica cuando el aguinaldo supera los 3 mil 300 pesos, por lo que la mayoría de los empleados que perciben más de esa cantidad tendrá una reducción en su ingreso de fin de año.

"Los trabajadores que ganan el mínimo van a tener seguro su compensación completa, pero la gran mayoría percibe más y va a tener esa repercusión, el golpe se lo están haciendo a la fuerza laboral de México, porque al final del día las familias recibirán un menor aguinaldo del que tenían presupuestado".

Coria también advirtió que, aunque se ha planteado la iniciativa para aumentar el aguinaldo a 30 días, la considera una medida "mañosa", pues el Gobierno Federal busca incrementar la recaudación.

"Desde ahorita lo graban y luego el año que entra suben la imposición a 30 días; el ingreso que van a percibir es el doble, en donde el gobierno nomás quiere recaudar por la vía fácil, aumentando las contribuciones", señaló.