Familia de Monclova vive terrorífico enfrentamiento armado en Abasolo

Momentos de angustia y terror vivió una familia de Monclova luego de quedar en medio del enfrentamiento armado entre corporaciones policiacas y presuntos delincuentes que viajaban en un tráiler con reporte de robo, sobre la carretera a Monclova, a la altura del municipio de Abasolo, Nuevo León.

Nancy N, originaria de Nuevo León, pero residente en Monclova desde hace más de 11 años, donde ha formado su familia en la colonia Estancias, narró los minutos que —aseguró— se volvieron eternos mientras quedaban atrapados en medio de la persecución y posterior balacera.

La mujer relató que salieron de Monterrey a las 2:00 de la tarde del martes tras pasar un fin de semana con sus hijos que se encuentran viviendo en aquel estado.

Al circular por la carretera a Monclova comenzaron a notar una intensa movilización policiaca a la altura de la zona conocida como "El Jaral".

"Venía manejando y empezamos a ver mucho movimiento de patrullas y tráfico. Cruzamos por El Carmen, donde están unas vías del tren, y de repente nos rebasó un tráiler. Atrás venían varias patrullas en persecución; supuestamente el tráiler era robado, pero nunca supimos qué llevaba", relató.

De acuerdo con su testimonio, durante la persecución los tripulantes del tráiler comenzaron a disparar contra las unidades policiacas, mientras estas intentaban cerrarle el paso.

"Los del tráiler venían tirando balazos a las patrullas y luego las patrullas les cerraban el paso, pero el tráiler también se los cerraba", explicó.

El momento más crítico ocurrió a la altura de Abasolo, cuando elementos de Fuerza Civil intentaron bloquear el paso del tráiler.

"Ahí la Fuerza Civil les cierra el paso y el tráiler los avienta; las patrullas se van hacia la terracería y ahí empezó el enfrentamiento. Todos los carros que quedamos atrás nos orillamos hacia el lado de la tierra", narró.

En medio del caos, la familia sufrió la ponchadura de una llanta de su vehículo.

"Algo rebotó y en segundos se nos ponchó la llanta. Me bajé a la terracería para orillarme, pero no había nada con que se ponchara. Fue muy rápido, yo creo que también lanzaron ponchallantas", señaló.

Minutos después, observó la llegada de más corporaciones, entre ellas elementos de la Marina, así como un amplio despliegue de Fuerza Civil, Policía Ministerial y policías municipales de Mina, Hidalgo y El Carmen, además de personal militar.

"En cuestión de minutos llegaron demasiadas patrullas, parecía un ejército completo. Llegué a escuchar más de seis detonaciones", expresó.

"Sentimos mucho miedo de estar en medio de todo eso. Aunque quisimos grabar, el miedo fue más fuerte al ver tantas policías, escuchar sirenas y balazos", dijo.

La movilización y el enfrentamiento provocaron el cierre de la carretera a Monclova durante aproximadamente tres horas, lo que generó largas filas de vehículos.

"Se hizo un tráfico horrible. No hubo paso cerca de tres horas y nosotros quedamos en medio. Mientras arreglábamos la llanta se nos hizo todavía más tarde", añadió.

Tras el enfrentamiento, al sitio arribaron ambulancias, bomberos y más unidades policiacas. Nancy comentó que no hubo lesionados entre quienes transitaban por la zona.

Finalmente, aseguró que nunca antes habían vivido una situación similar.

"Nunca nos había tocado vivir nada de eso. Fue una experiencia muy fea, de mucho miedo", concluyó.