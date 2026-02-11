Comunidad de Saltillo se une para mejorar calidad de vida en plaza de Virreyes Popular

SALTILLO, COAHUILA.- En respuesta a quienes propusieron y votaron para que se concretara este proyecto a través del programa "Participa Saltillo", el alcalde Javier Díaz González puso en marcha los trabajos de rehabilitación de una de las plazas públicas de la colonia Virreyes Popular.

Díaz González comentó que se trata del proyecto ganador en el sector norponiente de la ciudad, el cual recibió más votos por parte de la ciudadanía a través de la plataforma que se habilitó, por lo que también se suma al programa "Activa tu Parque".

"Esta obra es muy importante porque fueron ustedes, quienes habitan este sector, quienes la propusieron; la rehabilitación de esta plaza va a mejorar la calidad de vida en esta zona, ya que habrá mejor recreación y será un espacio para fortalecer el tejido social", comentó el Alcalde.

Javier Díaz afirmó que estos proyectos que mejoran la calidad de vida de la población son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en los cuales hay una participación directa de la ciudadanía.

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, apuntó que es un ejemplo el trabajo en equipo que hace el alcalde Javier Díaz González, y en especial en este en el que involucra a la gente.

"Tenemos en Javier Díaz a un alcalde muy sensible y prueba de esto es que destina una parte del presupuesto para que la gente decida en qué se va a aplicar para su beneficio", apuntó la legisladora.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en este proyecto se destinarán 613 mil pesos para beneficiar a cientos de personas que viven en ese sector de Saltillo.

Nerio Maltos informó que sustituirán las bancas de descanso y los cestos de basura, mejorarán las rampas de acceso, colocarán pasto sintético y un nuevo módulo de juegos infantiles, harán reparaciones con soldadura, aplicación de pintura, reforestación, atenderán el alumbrado y limpieza general.

En representación de quienes viven en ese sector de la ciudad, el señor Luis Gaona comentó que él y su familia son asiduos usuarios de esta plaza, por lo que agradeció al alcalde Javier Díaz por iniciar los trabajos de rehabilitación.

"Acciones como esta, además de embellecer nuestros espacios, los transforman, se llenan de vida, nos llenan de orgullo y nos recuerdan que sí importa el lugar donde vivimos, que sí se puede vivir mejor", comentó el vecino.

En el evento también estuvo el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre; el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes; así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales; vecinas y vecinos del sector.