Menor muere tras accidente en motocicleta en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El menor de edad identificado con el nombre de Luis Eduardo N quien se accidentara junto a dos menores más en la colonia Las Lomas de esta ciudad, falleció en un hospital de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fue intervenido.

Lo anterior fue confirmado por el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Diego Garduño Guzmán.

Tal y como fue del dominio público, el menor de 15 años, sufrió traumatismo cráneoencefálico tras la aparatosa caída en hechos suscitados el pasado sábado.

Luis Eduardo N conducía una motocicleta Italika, color gris resultando además heridos Alexis Gabriel de 14 años y David Artemio de 16 quienes convalecen de las lesiones que sufrieron.