Cocodrilo reposa en presa Palo Blanco de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– A través de un video difundido en redes sociales, se reportó la presencia de un pequeño cocodrilo en la presa Palo Blanco, lo que generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

En las imágenes se aprecia al reptil reposando sobre unas ramas a la orilla del agua, mientras algunas personas intentaban moverlo arrojando objetos hacia donde se encontraba; sin embargo, el animal permaneció en la zona sin retirarse.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, personal de Protección Civil del municipio informó que ya se dio aviso a la Secretaría del Medio Ambiente, en el área de Vida Silvestre, cuyos elementos serán los encargados de realizar la captura del ejemplar para evitar riesgos a la población y al propio animal.

Hasta el momento no se ha informado si el reptil ya fue asegurado por las autoridades correspondientes. Mientras tanto, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alejada del área y evitar cualquier tipo de provocación hacia el animal, a fin de prevenir incidentes.