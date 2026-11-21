La Escuela Secundaria Técnica 35 obtuvo el nivel cuatro consolidado —el más alto— dentro del programa de Certificación de Escuelas (CERTE) en sus turnos matutino y vespertino, informó Jesús Borjón Flores, director del plantel.

De acuerdo con el directivo, la institución recibió los certificados la semana pasada en Saltillo y los presentó oficialmente ante la comunidad escolar durante la ceremonia cívica por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana. Explicó que ambos turnos fueron acreditados de manera independiente con la máxima distinción, tras participar en el proceso durante el ciclo escolar 2025-2026.

Detalles confirmados

Borjón Flores detalló que la evaluación fue impulsada por el IDEC mediante el esquema CERTE, luego de que el colectivo docente acordara inscribir al plantel. El proceso se desarrolló en tres etapas: una evaluación interna, una intermedia y una externa, a cargo de evaluadores que revisaron el funcionamiento escolar y la documentación recopilada.

Asimismo, señaló que el programa analiza cinco dimensiones —entre ellas aprovechamiento académico, infraestructura, relación con padres de familia y preparación docente— a través de un equipo interno de asesores que identificó áreas de mejora antes de la dictaminación final.