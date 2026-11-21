El coro de la Escuela Secundaria Técnica 35 "Jesús Borjón Flores" obtuvo el primer lugar estatal en el concurso Coros por la paz y representará a Coahuila en la etapa nacional, informó el director del plantel.

De acuerdo con el directivo, la fase nacional se realizará en enero, aunque aún no se definen la fecha exacta ni la sede; la notificación llegó a través de la estructura educativa. El grupo, integrado por estudiantes mujeres y dos jóvenes, compitió con el tema "Que canten los niños", elegido por el maestro Jaime Guillermo Marcial junto con los alumnos dentro de las opciones de piezas ya publicadas previstas en la convocatoria.

Detalles confirmados

El director recordó que en el ciclo escolar pasado el coro de la Técnica 35 obtuvo el primer lugar en el concurso de Himno Nacional y avanzó a la etapa estatal en representación de la región Centro, antes de participar en el certamen de Coros por la paz.

Resolución del caso de agresión

En otro tema, el entrevistado señaló que quedó cerrado el caso del estudiante que presuntamente había agredido a un maestro. Indicó que el asunto se resolvió, no volvió a registrarse ninguna situación de agresión ni incidentes graves con el alumno durante el ciclo escolar y el joven ya se graduó, por lo que consideró el episodio superado.