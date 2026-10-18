Busca Región Centro atraer grandes eventos

La región Centro tiene en los grandes espectáculos una oportunidad para fortalecer su actividad turística, atraer visitantes y generar mayor derrama económica, ante el éxito de eventos como el rodeo de Saltillo, que registra una ocupación hotelera de entre 85 y 90 %.

Lo anterior lo señaló el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Monclova, Enrique Ayala, quien consideró que eventos de esta magnitud pueden servir como referencia para desarrollar proyectos similares en Monclova, aunque reconoció que se requieren instalaciones adecuadas para recibir espectáculos de ese nivel.

Destacó la respuesta que ha tenido el rodeo en la región Sureste, donde la demanda de boletos y la ocupación hotelera muestran un importante movimiento de visitantes, lo que demuestra el potencial económico de este tipo de actividades.

¿Cómo puede Monclova aprovechar el éxito del rodeo?

Aunque reconoció que la mayor parte de la derrama se concentrará en Saltillo, señaló que la llegada de personas de Estados Unidos, Piedras Negras y la Región Carbonífera también puede beneficiar a otras zonas de Coahuila.

Para la región Centro, sostuvo, el reto es aprovechar esa experiencia e impulsar eventos que incrementen la afluencia de visitantes y favorezcan a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Acciones de promoción en Monclova

Ayala afirmó que Monclova ya cuenta con experiencias positivas a partir de los conciertos y las actividades de feria, que han generado movimiento económico, por lo que consideró importante mantener la promoción de eventos que atraigan público de otros municipios y estados.