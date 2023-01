Entrega CANACO auto de la rifa

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) hizo entrega oficial del automóvil Vento 2022 a la afortunada ganadora Milagros Anahí Cervantes Martínez, originaria del municipio de Castaños. La madre de familia y emprendedora de 35 años de edad, dijo sentirse feliz ya que nunca se esperó el ganar el premio mayo del 19 Gran Sorteo del Comercio.

"Compré en diferentes negocios y así pude llevar los boletos a las urnas, deposite alrededor de 25 a 30 boletos, no me lo imaginaba, me avisaron que gané cuando estaba trabajando en una línea transportista y este premio me cae de maravilla. También vendo zapatos y ropa para dar más a mi familia que está integrada por 4 personas"