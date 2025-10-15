Catean "tiendita" en la colonia Benito Juárez de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- En un operativo conjunto, elementos de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, tras recibir un reporte anónimo que señalaba la presunta venta de narcóticos en el lugar.

La acción tuvo lugar en el inmueble marcado con el número 340 de la calle 5 de Febrero, donde se cerraron calles aledañas para facilitar las labores de seguridad y resguardar la zona durante el operativo.

ngeAunque el cateo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal, participaron corporaciones federales, estatales y municipales en un esfuerzo coordinado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre objetos o sustancias aseguradas dentro del inmueble.

El lugar intervenido es señalado como una posible "tiendita", nombre con el que comúnmente se identifican los puntos de venta de droga al menudeo, los cuales siguen siendo blanco de operativos en diversos sectores de la ciudad.