Carlos Villarreal resalta programas de apoyo alimentario en Monclova

El Gobierno del Estado mantiene sus programas de apoyo alimentario para el beneficio de miles de ciudadanos con la entrega de los programas como el de huevo y leche, que el día de ayer se llevó a cabo en la colonia Margarito Silva.

A través de Mejora Coahuila, se realizó la entrega simbólica de este apoyo a familias del sector, en un evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal y el coordinador estatal de Mejora, Gabriel Elizondo, quienes resaltaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer la economía familiar y mantener la cercanía del gobierno con la gente.

Gabriel Elizondo recordó que la entrega que se realizará en las colonias es la última que se tiene programada este año, sin embargo el programa reiniciará en los próximos meses, para seguir apoyando a la ciudadanía.

El apoyo consiste en la entrega gratuita de huevo y leche, como complemento a la canasta básica, con el cual se ven beneficiadas más de 450 mil familias en el estado.

Durante el evento, el alcalde Carlos Villarreal destacó la coordinación con Mejora Coahuila y el impacto que los distintos programas han tenido en el municipio. "Gracias por su apoyo y su coordinación, ese agradecimiento con Gabriel no es solamente por este programa, es por todo lo que genera Mejora Coahuila en coordinación con nuestros municipios, que dan certeza jurídica, programa alimentario, obras, infraestructura, cultura, salud".

Señaló que el trabajo conjunto ha permitido responder de manera inmediata las necesidades del sector, en donde destacó que la coordinación entre sociedad y gobierno es clave para que la región siga avanzando. "Estamos aquí porque la gente confió en un proyecto, nos merecemos el Monclova de nuestros sueños, lo tenemos al alcance de nuestras manos y hay que construirlo juntos", indicó.

Agradeció al coordinador Gabriel Elizondo y al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por mantener programas que fortalecen al municipio.