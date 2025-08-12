Emotiva entrega de la Presea Alonso de León en celebración de Monclova

Para conmemorar el 336 Aniversario de la ciudad, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, llevó a cabo varios eventos para destacar su historia, su cultura y el legado de ciudadanos que han dejado huella en la comunidad. En la celebración estuvo presente Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora Coahuila; quien a nombre del gobernador Manolo Jiménez, reconoció a Monclova como una ciudad de gran historia, trabajo y orgullo, con gente buena y echada pa´delante.

La celebración inició con un acto cívico en la Plaza Alonso de León, donde se dio lectura a una reseña histórica de la ciudad y posteriormente se celebró una misa de acción de gracias.

Uno de los momentos más relevantes y emotivos fue la entrega de la Presea Alonso de León, que este año reconoció a tres grandes ejemplos de entrega y compromiso: Nora Leticia Rocha de la Cruz, destacada atleta que ha puesto en alto el nombre de Monclova y México; la maestra Rosario Domínguez Gutiérrez, galardón que se entregó de manera póstuma, por su invaluable legado en la enseñanza y la literatura; y la Asociación de Scouts de México en Monclova, formadora de juventudes y sembradora de valores.

En su mensaje, Villarreal destacó que "336 años han sido construidos con el esfuerzo de muchas y muchos monclovenses. Queremos que nuestros hijos nazcan, crezcan y se sientan orgullosos de ser parte de esta tierra, continuando el legado de nuestras familias para seguir construyendo la grandeza de nuestra ciudad. Desde el inicio de esta administración nos propusimos ´Prender Monclova´, trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con todos ustedes, para llevarla al siguiente nivel, y así lo estamos haciendo".

Asimismo, el alcalde reconoció que los galardonados con la Presea Alonso de León son ejemplo de entrega, pasión y compromiso, y que su legado en vida y post mortem inspira a las nuevas generaciones a trabajar con amor por Monclova y nunca rendirse.

En el marco de estas celebraciones se llevaron a cabo una serie de conferencias sobre la historia de Monclova y finalmente se realizó la toma de protesta del Consejo Ciudadano Juvenil, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar la participación de las nuevas generaciones para llevar a Monclova al siguiente nivel.