Inversión pública en Monclova mejora calidad de vida de vecinos con pavimentación

Después de más de 60 años de espera, vecinos de la colonia Buenos Aires recibieron la pavimentación de la calle Agustín Millán, entre Juan Castro y Pedro Vázquez, obra que fue entregada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova".

La obra tuvo una inversión de 1.2 millones de pesos, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias en los diferentes sectores de la ciudad.

Los trabajos consistieron en la pavimentación asfáltica de mil 694 metros cuadrados, la aplicación de 254 metros cúbicos de material de calidad para la base del pavimento, el uso de 4 mil 330 litros de emulsión asfáltica, la colocación de 85 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, así como la construcción de 180 metros lineales de concreto hidráulico.

Durante el evento, la vecina Modesta Méndez Soto agradeció a nombre de la comunidad por la obra realizada, destacando que por más de seis décadas la calle permaneció en condiciones precarias, lo que hacía que durante lluvias se volviera intransitable.

El alcalde Villarreal Pérez reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar obras que transformen la vida de las familias de Monclova.

"Estamos aquí para cumplirle a nuestra gente, llevando siempre a Monclova para adelante", expresó.