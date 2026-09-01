Erick Alfaro no acude a audiencia por muerte de Alfredo Salayandía

FRONTERA, COAH.- Erick Alfaro, encargado del anexo Escudo de Salvación, no se presentó este martes a la audiencia relacionada con la muerte de Alfredo Salayandía, quien falleció presuntamente a consecuencia de los golpes que recibió mientras se encontraba internado en el centro de rehabilitación.

La audiencia inicial comenzó en punto de las 16:20 horas en el Centro de Justicia Penal de Frontera, sin la presencia de Alfaro.

Durante la diligencia, su defensa presentó una receta médica como parte de la justificación por la cual el señalado no acudió ante el juez.

Reacción de la familia de Alfredo Salayandía

La situación generó inconformidad en Cynthia García, esposa de Alfredo Salayandía, quien consideró que la ausencia de Alfaro fue inconveniente y cuestionó que no se presentara a la audiencia.

La viuda también hizo un llamado a la población para que ayude a dar con el paradero de Erick Alfaro, encargado del anexo Escudo de Salvación, donde se encontraba internado su esposo.

Salayandía falleció después de los golpes que recibió durante su estancia en el centro de rehabilitación, de acuerdo con lo denunciado por su familia.

Llamado a la comunidad

Cynthia García reiteró su exigencia de justicia por la muerte de su esposo y pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a localizar a Alfaro que la proporcionen a las autoridades.

El proceso judicial continuará conforme a las determinaciones que establezca la autoridad correspondiente.