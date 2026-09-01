Obras de pavimentación benefician a Villa de las Esperanzas

Villa de las Esperanzas, Coah.– Con el compromiso de seguir transformando las comunidades y mejorar las condiciones de vida de las familias, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada por habitantes de Villa de las Esperanzas, realizó la entrega de nuevas obras de pavimentación que representan resultados concretos para la población.

A través del programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, y en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo trabajos de pavimentación en distintos tramos de las calles Raúl Castellanos, Ignacio Zaragoza, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y de la atención permanente a las necesidades de las comunidades. "Cada obra que entregamos representa bienestar y mejores condiciones para nuestras familias. Seguiremos trabajando de la mano con nuestra gente para llevar más infraestructura y resultados a cada rincón de Múzquiz", señaló.

Los habitantes de Villa de las Esperanzas reconocieron el beneficio que estas obras representan para la comunidad, al contar ahora con vialidades en mejores condiciones, lo que contribuye a una mayor seguridad y movilidad para las familias.

La Administración Municipal refrenda su compromiso de continuar gestionando y ejecutando obras que atiendan las necesidades prioritarias de las comunidades, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para seguir construyendo un mejor Múzquiz.