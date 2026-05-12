Cruz Roja realiza Feria de la Salud en la ciudad: atención gratuita

Con el objetivo de promover el cuidado preventivo y fomentar hábitos saludables, estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja realizaron una Feria de la Salud en la plaza principal de la ciudad, donde instalaron 12 módulos de atención gratuita para la población.

La actividad, que tradicionalmente se llevaba a cabo al interior de la institución, salió en esta ocasión al espacio público para tener un mayor alcance entre la ciudadanía.

Erika García, coordinadora de la escuela, explicó que esta feria se organiza año con año, pero decidieron cambiar la dinámica para acercarse directamente a la comunidad. "Es un evento que realizamos cada año, pero ahora quisimos venir a la plaza principal para llegar a más personas. El objetivo principal es promocionar estilos de vida saludables, y todos los servicios son completamente gratuitos", señaló.

Durante la jornada, los módulos ofrecieron diversas acciones preventivas y de orientación, como detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama, revisión de presión arterial, atención en salud mental, promoción de la actividad física, capacitación en primeros auxilios, así como información sobre la oferta educativa de la Cruz Roja.

Cada uno de los espacios cuenta con insumos para atender entre 50 y 60 personas, lo que permitió registrar una importante participación de ciudadanos interesados en aprovechar estos servicios. "Estamos viendo muy buena respuesta por parte de la población, hay bastante interés en revisarse y recibir información", destacó la coordinadora.

La Feria de la Salud se realizó únicamente durante el día de ayer, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Finalmente, Erika García subrayó que el cambio de sede respondió a la intención de llevar estos beneficios más allá de la comunidad escolar. "Generalmente lo hacíamos dentro de la escuela con padres de familia, pero ahora quisimos salir y acercarnos directamente a la población", concluyó.