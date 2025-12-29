Concesionario de Monclova asegura que no habrá aumento en tarifa de pasaje

MONCLOVA, COAH.— La modernización del transporte público en Monclova avanza de forma lenta ante la difícil situación económica que enfrenta la ciudad, lo que ha limitado la renovación de unidades y mejora del servicio, reconoció un concesionario municipal. Pese al panorama complicado, afirmó que no se contempla incrementar la tarifa del pasaje, pues la intención es no afectar a los usuarios.

"La economía está muy débil, no solo en Monclova, en todos lados. Se complica comprar camiones nuevos. Quisiéramos mejorar, pero la realidad es que no se puede. Aun así, no pensamos subir la tarifa", señaló el transportista.

Recordó que hace años el servicio comenzó con combis, después microbuses, y actualmente predominan camiones más grandes, aunque muchos con años de uso. Indicó que los concesionarios hacen esfuerzos graduales para sustituir unidades por otras en mejor estado, aunque no sean nuevas.

"Veo que varios compañeros le echan ganas, van cambiando por unidades un poquito mejores. La gente quiere camiones nuevos, mejor servicio, pero no podemos pagar algo así ahorita", dijo.

Pese a la falta de inversión, el entrevistado descartó que el transporte esté en riesgo de desaparecer, pues buscarán mantenerse operando para no afectar a las familias que dependen del servicio.

"No permitiríamos que desapareciera. Buscaríamos la forma de dar un mejor servicio. Pero por ahora la situación está complicada", afirmó.

Asimismo, comentó que no hay intención de solicitar ajuste al costo del pasaje en el corto plazo, ya que los ciudadanos también atraviesan dificultades económicas. De presentarse alguna modificación en rutas o temas administrativos, aseguró que se informará oportunamente.