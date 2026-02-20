Ernestina Godoy reconoce avances en seguridad en Coahuila

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, reconoció los resultados obtenidos por Coahuila en materia de seguridad y pidió mantener la coordinación entre instancias federales y estatales para conservar los indicadores a la baja.

Lo anterior lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, luego de sostener la reunión de trabajo con la titular de la FGR, en la que se revisaron avances y se acordó fortalecer las acciones conjuntas.

"El encuentro se centró en tres temas: coordinación, objetivos y seguir trabajando con la mesa de seguridad, la verdad es que nos sentimos como un mismo equipo con la Fiscalía General de la República".

Detalló que uno de los puntos prioritarios es el combate a los "generadores de violencia" y de extorsiones, es decir, personas o grupos que provocan delitos de alto impacto en las distintas regiones del estado.

"Gente que de alguna manera genera hechos delictivos en algunas regiones; algunos son delitos del fuero común y otros del orden federal. Trabajarlos de la misma manera nos da mucho más fortaleza", explicó.

Fernández Montañez señaló que existe comunicación permanente con el equipo de la FGR e incluso se giraron instrucciones al nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en la entidad para reforzar la colaboración institucional.

Durante la reunión también se revisaron los indicadores de seguridad del estado, donde se reconoció el trabajo que se ha hecho.

"Platicamos un poco de los números que trae Coahuila, que ustedes mismos han dado a conocer, el 2025 cierra con los números más bajos de los últimos 31 años, y eso es gracias al trabajo coordinado".

El fiscal estatal añadió que la funcionaria federal manifestó conocer el desempeño que se ha tenido en Coahuila y exhortó a no bajar la guardia.

"Nos pidió seguir trabajando igual, de la mano con ellos. Estamos completamente sumados a la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta y el secretario Omar García Harfuch, trabajando como un mismo equipo", indicó.