Conmemora ayuntamiento de SJS El Día Internacional de la Mujer

NUEVA ROSITA, COAH.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, en coordinación con el Sistema DIF Municipal y la Instancia Municipal de la Mujer dirigida por la maestra Angélica Lilia Solís Zamora, llevó a cabo un emotivo encuentro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples del DIF, donde se reconoció la fortaleza, la lucha y las contribuciones de las mujeres en la sociedad.

Durante el evento, la presidenta del DIF, Karina Ríos, destacó que esta fecha más que una celebración es una conmemoración que recuerda la tragedia ocurrida en 1908, cuando alrededor de 129 mujeres perdieron la vida un 8 de marzo mientras trabajaban.

Señaló que aquel sacrificio en su lucha por defender sus derechos, sembró la semilla de un movimiento global que hoy permite a las mujeres alzar la voz, estudiar, trabajar y participar activamente en la toma de decisiones de sus comunidades.

Acciones de la autoridad

En su mensaje, Ríos Ornelas subrayó que, en San Juan de Sabinas, la mujer es el corazón que impulsa el desarrollo de la región. Desde las madres de familia que sostienen los hogares hasta las profesionistas, comerciantes y líderes sociales que dinamizan la economía, todas representan la fuerza, la resiliencia y la inteligencia que caracterizan a las mujeres de la localidad.

La presidenta honoraria del DIF expresó además su orgullo de caminar junto a su padre, el alcalde Oscar Ríos Ramírez, en la construcción de un municipio más justo.

Reiteró que el progreso solo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades y un entorno libre de violencia, donde cada mujer pueda desarrollarse plenamente.

Detalles confirmados

El programa incluyó una presentación sobre el origen y propósito del 8M a cargo de la maestra Angélica Solís, seguida de la convivencia entre las asistentes.

En el acto estuvieron presentes autoridades diversas como la profesora Griselda Rodríguez de Los Santos, Coordinadora Regional de la Secretaría de las Mujeres, además de regidoras y funcionarias públicas de la administración municipal 2025-2027, quienes refrendaron su compromiso con la igualdad y el respeto hacia las mujeres.