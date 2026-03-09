Contactanos
Coahuila

Mujer sufre volcadura en la carretera 29 en Zaragoza

Una mujer resulta involucrada en un accidente de tránsito al volcar su vehículo en la carretera federal 29 que conecta Zaragoza con Morelos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 marzo, 2026 - 11:02 a.m.
Mujer sufre volcadura en la carretera 29 en Zaragoza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ZARAGOZA, COAH. — Una mujer resultó involucrada en una volcadura registrada sobre la carretera federal 29, en el tramo que conecta a Zaragoza con Morelos, a la altura del rancho Doña Viola, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de la región.

      Placeholder

      El vehículo involucrado es un automóvil sedán Nissan Versa modelo 2015, color gris, con placas FER-359-C, conducido por Alejandra Villarreal de Luna, de 33 años de edad, con domicilio en el municipio de Zaragoza. De acuerdo con el reporte, la conductora circulaba de sur a norte cuando presuntamente se distrajo utilizando su teléfono celular y perdió el control de la unidad.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      Tras salir del camino, el automóvil dio varias volteretas y terminó sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública de Morelos, así como personal de Bomberos y Protección Civil de Morelos y Zaragoza, quienes brindaron atención a la conductora, quien presentó únicamente abrasiones menores que no ponen en riesgo su vida.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados