Mujer sufre volcadura en la carretera 29 en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Una mujer resultó involucrada en una volcadura registrada sobre la carretera federal 29, en el tramo que conecta a Zaragoza con Morelos, a la altura del rancho Doña Viola, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de la región.

El vehículo involucrado es un automóvil sedán Nissan Versa modelo 2015, color gris, con placas FER-359-C, conducido por Alejandra Villarreal de Luna, de 33 años de edad, con domicilio en el municipio de Zaragoza. De acuerdo con el reporte, la conductora circulaba de sur a norte cuando presuntamente se distrajo utilizando su teléfono celular y perdió el control de la unidad.

Detalles confirmados

Tras salir del camino, el automóvil dio varias volteretas y terminó sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública de Morelos, así como personal de Bomberos y Protección Civil de Morelos y Zaragoza, quienes brindaron atención a la conductora, quien presentó únicamente abrasiones menores que no ponen en riesgo su vida.