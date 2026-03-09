Imparte conferencia Isadora Rodríguez Magistrada 8M: Perspectiva de Género Transforma Poder Judicial

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Magistrada Isadora Rodríguez Garza, integrante de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, impartió la conferencia titulada "8M: La Perspectiva de género como eje transformador de la función judicial**".

El evento tuvo lugar en el audiovisual de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), donde el rector Dr. Sergio Villarreal Cárdenas y la subdirectora Lic. Laura Luz Pérez Castro fungieron como anfitriones.

¿Qué se abordó en la conferencia?

La charla estuvo dirigida principalmente a jóvenes estudiantes de la institución, quienes escucharon reflexiones sobre la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el ámbito del Poder Judicial. Rodríguez Garza destacó cómo la perspectiva de género se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la igualdad y la justicia en los procesos legales.

Avances en la paridad de género en el Poder Judicial

En entrevista, la Magistrada subrayó que, la paridad de género en las magistraturas ha avanzado de manera significativa en los últimos años. Aunque actualmente no son más de veinte las mujeres que han logrado ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia, reconoció que este incremento representa un paso firme hacia la igualdad de oportunidades frente a sus colegas varones.

Rodríguez Garza añadió que cada año aumenta la presencia femenina en puestos de relevancia dentro del Poder Judicial, lo cual constituye un aliciente para las nuevas generaciones.

Mensaje a las nuevas generaciones

Invitó a las estudiantes presentes a confiar en sus capacidades y a proponerse metas claras, asegurando que el esfuerzo constante les permitirá alcanzar el éxito y superar las barreras que aún persisten.

Finalmente, la Magistrada mencionó que actualmente el Tribunal Superior de Justicia cuenta con siete magistradas, entre ellas Carmen, Adriana, María Eugenia Galindo, Griselda, Yezca y María Luisa Valencia, además de su propia participación.

También resaltó la labor de magistradas distritales como Mariza Montiel en Piedras Negras y Pilar Flores en Saltillo, así como las integrantes del Tribunal Administrativo, Dulce Fuentes y Rebeca Villarreal, quienes fortalecen la representación femenina en la impartición de justicia en Coahuila.