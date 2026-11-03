Piden que no liberen a presunto homicida

FRONTERA, COAH.- Familiares de Ignacio Vázquez, conocido como "Nachito", exigieron justicia por su asesinato y pidieron a las autoridades que Raúl Armando Carrizales Menchaca, señalado como presunto responsable, no recupere su libertad, como ocurrió después de un homicidio cometido anteriormente.

Durante el velorio de Ignacio, realizado en la sala uno de la Funeraria Villarreal, su hermana María Moreno expresó el temor de la familia de que el detenido vuelva a quedar libre y pueda cometer otro crimen.

"Que se haga justicia, porque ese hombre ya lo hizo una vez y ya lo volvió a hacer. Lo van a volver a echar fuera las autoridades y lo va a volver a hacer", manifestó.

La entrevistada insistió en que las autoridades deben actuar para evitar que el presunto responsable salga nuevamente de prisión. Consideró que, si recupera su libertad, existe el riesgo de que vuelva a cometer un delito.

"Que ya no lo dejen salir. Ahorita van a decir otra vez que está enfermo y lo van a volver a sacar", señaló, en referencia a la situación que, según la familia, ocurrió después del caso anterior.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Ignacio Vázquez?

Sobre Ignacio, María Moreno relató que salió de su casa para ir a trabajar, pero ya no regresó. El hombre vivía con su madre, una mujer de más de 90 años, quien ahora enfrenta su ausencia.

Explicó que, aunque Ignacio tenía problemas de consumo de drogas, la familia sabía de esa situación y aseguró que él no se involucraba con otras personas ni ponía en riesgo a sus vecinos.

También dijo que Ignacio no acostumbraba relacionarse con muchas personas y que sus familiares no habían tenido contacto previo con el hombre detenido.

Reacciones de la familia y la comunidad

La familia espera que el caso sea investigado y que se haga justicia. El cuerpo de Ignacio es velado en la Funeraria Villarreal y será sepultado este día en el Panteón Dolores, en Frontera.