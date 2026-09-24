Salud Pública Municipal responde a contagios en la Escuela Normal de Monclova
Los funcionarios de Salud Pública visitaron la Escuela Normal para brindar información sobre el covid-19.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Salud Pública Municipal y el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud atendieron la situación generada por casos de covid-19 entre alumnos de la Escuela Normal de Monclova.
El director de Salud Pública, Jorge Moreno, y el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria, Carlos Murillo, acudieron al plantel para atender las dudas e inquietudes de estudiantes y docentes.
Durante la visita, los especialistas proporcionaron información sobre la atención y seguimiento de este tipo de situaciones, además de aclarar dudas relacionadas con los contagios y las medidas correspondientes.
La comunidad educativa agradeció la disposición de ambos funcionarios para escuchar y explicar las inquietudes, al considerar que contar con información directa de autoridades y especialistas permite actuar con mayor responsabilidad y evitar rumores o datos que no provengan de fuentes oficiales.