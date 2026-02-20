Localizan a esposo de maestra de Monclova tras accidente

Luego de horas de incertidumbre y angustia, fue localizado el esposo de una maestra de Monclova, quien había sido reportado como desaparecido tras realizar un viaje a Nuevo Laredo.

De acuerdo con información proporcionada por la misma esposa, el hombre sufrió un accidente al regresar del viaje, lo que provocó que quedara incomunicado y sin posibilidad de contactar a sus seres queridos. Esta situación originó la alerta y la movilización en redes sociales para dar con su paradero.

Como se recordará, el jueves 19 de febrero había salido rumbo a Nuevo Laredo y, tras perderse la comunicación alrededor de las 2:00 de la madrugada, familiares solicitaron el apoyo ciudadano para localizarlo, señalando que viajaba en un vehículo tipo Figo color blanco.

Horas después, la propia esposa confirmó que fue encontrado y que actualmente se encuentra hospitalizado, pero estable.

A través de un mensaje en redes sociales expresó: "Gracias a todos los que apoyaron compartiendo mi publicación para localizar a mi esposo. Mi esposo está bien, está hospitalizado, sufrió un accidente, está estable. Gracias infinitas".

La familia agradeció la solidaridad de la comunidad, cuyo apoyo fue fundamental para mantener activa la búsqueda y obtener información oportuna sobre su situación.