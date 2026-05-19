Candidata PRI Esra Cavazos del Bosque recorre Monclova

MONCLOVA, COAH.- La candidata del PRI a diputada local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, intensificó sus recorridos por distintos sectores de Monclova, donde aseguró que uno de sus principales compromisos será impulsar acciones enfocadas en el crecimiento económico y el respaldo a las familias afectadas por la crisis acerera.

Durante visitas a colonias y reuniones vecinales, la aspirante sostuvo encuentros con ciudadanos en sectores como Hipódromo, Carranza, Obrera, Óscar Flores Tapia y 21 de Marzo, donde escuchó peticiones relacionadas con empleo, apoyo social y desarrollo económico.

En una reunión realizada en la colonia Hipódromo, Cavazos del Bosque destacó el caso de una familia de ex trabajadores de AHMSA que logró emprender un negocio de fabricación de muebles desde su hogar tras perder su fuente de ingresos. "Tenemos que apoyar a los microemprendedores con programas y microcréditos que permitan transformar esos pequeños negocios en empresas generadoras de empleo para Monclova", expresó.

La candidata señaló que muchas familias atraviesan dificultades económicas derivadas de la situación de la industria acerera, por lo que consideró necesario fortalecer programas de apoyo y generación de oportunidades.

Asimismo, reiteró su compromiso con mujeres, madres de familia y adultos mayores, sectores que —dijo— requieren mayores espacios de desarrollo, acceso a programas sociales y protección contra la violencia. "Cada vez más mujeres son cabeza de familia y necesitan oportunidades para salir adelante sin descuidar a sus hijos", señaló.

Cavazos del Bosque afirmó que su experiencia en el servicio público le ha permitido conocer las necesidades de los distintos sectores de Monclova y aseguró que trabajará con responsabilidad y cercanía ciudadana desde el Congreso del Estado.

Las actividades concluyeron con un crucero y pega de calcas en el bulevar San José y calle Jiménez, donde automovilistas manifestaron su respaldo rumbo a la elección del próximo 7 de junio.