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Coahuila

Candidata Esra Cavazos impulsa educación bilingüe en Monclova y Coahuila

La candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Esra Cavazos, enfatiza la importancia de los docentes en la formación de líderes y profesionistas.

Por Staff / La Voz - 15 mayo, 2026 - 10:12 p.m.
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      Monclova, Coah.- La maestra Esra Cavazos del Bosque, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC en el Distrito 05, se pronunció por el fortalecimiento de la educación y anunció que impulsará leyes a favor de los maestros y de la enseñanza bilingüe, al considerar que los docentes son los formadores de todas las profesiones y pieza clave en el desarrollo de la sociedad.

      Durante encuentros con habitantes de colonias El Roble, FOVISSSTE, Fraccionamiento 288, Aguilar y Los Reyes, Esra Cavazos destacó que su experiencia como catedrática y rectora le permitió conocer de cerca las necesidades reales de las aulas, así como los retos que enfrentan diariamente maestros, alumnos y padres de familia.

      "Los maestros irán por delante en mi agenda legislativa de ganar la elección del próximo 07 de Junio, ya que ellos con su instinto para detectar talentos y habilidades en los alumnos, desde la primera infancia forman a los líderes y profesionistas que toman decisiones en nuestra sociedad. Su vocación impacta directamente en las familias y en el crecimiento de toda una región", expresó.

      La candidata reconoció el trabajo de docentes de todos los niveles educativos y señaló que las nuevas generaciones representan grandes desafíos que deben atenderse en equipo entre escuelas, familias y sociedad.

      Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la educación bilingüe en Coahuila debido a la cercanía con Estados Unidos y las nuevas oportunidades laborales y tecnológicas que existen actualmente. Recordó que durante su gestión en la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera defendió la permanencia del idioma inglés como una herramienta indispensable para la competitividad de los jóvenes.

      "La enseñanza bilingüe abre oportunidades de empleo, negocios y crecimiento profesional. Hoy la tecnología permite trabajar y conectar con cualquier parte del mundo 

      Esra Cavazos indicó que desde el Congreso buscará respaldar iniciativas que beneficien a los maestros, impulsen becas, capacitación y mejores condiciones educativas, además de promover programas enfocados en jóvenes y mujeres. También reiteró que la seguridad y la reactivación económica son ejes fundamentales de su propuesta legislativa, al considerar que un estado seguro permite atraer inversión, generar empleos y mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.

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