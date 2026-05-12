Esra Cavazos recorre colonias de Monclova en su campaña

Monclova, Coah.- Con un intenso recorrido por las colonias del sur de Monclova, la candidata del PRI por el Distrito 5, Esra Cavazos del Bosque, sigue trabajando cerca de la ciudadanía y manteniendo una campaña basada en el diálogo, la cercanía y las propuestas que impulsen el desarrollo de las familias monclovenses.

Durante los encuentros con votantes, Esra Cavazos destacó la gran respuesta de la población desde el arranque de campaña, señalando que cada día más ciudadanos se suman a este proyecto que busca fortalecer la seguridad, la economía y las oportunidades para los jóvenes y mujeres emprendedoras.

"Conozco perfectamente las necesidades de cada colonia porque ya recorrimos Monclova trabajando desde la función pública y privada. Hoy regreso con este proyecto para escuchar, dialogar y construir juntos soluciones reales para nuestra gente", expresó.

La candidata resaltó que el 85 por ciento del Distrito 5 comprende sectores importantes del sur de Monclova, donde ha encontrado familias comprometidas con mantener la tranquilidad y el crecimiento de Coahuila.

Uno de los principales compromisos de campaña es impulsar la reactivación económica mediante becas, apoyos y microcréditos dirigidos a jóvenes emprendedores, mujeres y pequeños negocios.

"Hoy los jóvenes quieren emprender, quieren salir adelante con sus propios proyectos y debemos abrirles oportunidades para que puedan crecer y generar economía para Monclova", puntualizó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las madres trabajadoras y de las abuelas que forman parte fundamental de la red de apoyo familiar, destacando que comprende las necesidades de las familias porque también es madre y profesionista.

Esra Cavazos subrayó que su experiencia en el ámbito educativo y social le permite tener la preparación necesaria para representar dignamente a los monclovenses en el Congreso del Estado.

Finalmente, invitó a los votantes a seguir sus recorridos en redes sociales y sumarse a este proyecto ciudadano rumbo a la elección del próximo 7 de junio. "Estamos haciendo una campaña cercana, de trabajo y resultados, escuchando directamente a la gente en cada colonia de Monclova", concluyó.