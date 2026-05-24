Esra Cavazos recibe respaldo de mujeres y jóvenes en Monclova

Monclova, Coah. – La candidata a diputada local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, recibió un importante respaldo por parte del sector femenino y jóvenes estudiantes de Monclova, quienes reconocieron su trayectoria profesional, su cercanía con la ciudadanía y su compromiso con las causas sociales.

Durante una reunión llena de entusiasmo y participación de mujeres, las asistentes expresaron su confianza en la candidata, destacando que representa una voz preparada y con la energía necesaria para impulsar iniciativas en favor de la equidad y las familias dentro de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. "Ella sí nos representa, porque tiene la capacidad, los conocimientos y la sensibilidad para defender las causas de las mujeres y trabajar por un mejor futuro para nuestras familias", señalaron simpatizantes presentes en el encuentro.

En la reunión también participaron los candidatos del Distrito 04, Cristina Amezcua, y del Distrito 06, Miguel García Falcón "Gachupín", quienes reiteraron el compromiso de la alianza PRI-UDC de trabajar unidos y cercanos a la gente.

Esra Cavazos destacó que la unidad fortalece el trabajo legislativo y permite construir propuestas escuchando todas las voces de la ciudadanía. "Hoy levantamos la voz por las mujeres, para que hablen con sus familias, con sus esposos e hijos sobre la importancia del voto útil. Este 7 de junio se juega la seguridad, la estabilidad y el futuro de nuestras familias", expresó.

Más tarde, la candidata sostuvo un encuentro con jóvenes, donde compartió mensajes de motivación y esperanza, asegurando que cada conversación con las nuevas generaciones fortalece su compromiso por construir mejores oportunidades para Coahuila. "En cada mirada veo a mis hijos y pienso en el futuro que queremos dejarles. Por ellos y por todas las familias estamos luchando con fuerza y con el corazón. Yo confío en que vamos a lograr la victoria del ´Six Seven´, como dicen los jóvenes, porque aquí vamos siempre hacia adelante", concluyó.