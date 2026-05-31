Esra Cavazos recibe fuerte apoyo en Monclova durante su campaña

Monclova, Coah. – Una auténtica ola de simpatizantes se hizo presente en uno de los principales cruceros de la ciudad para respaldar a la maestra Esra Cavazos del Bosque, candidata de la Alianza PRI-UDC por el Distrito 05, quien una vez más demostró la fuerza y el entusiasmo que ha generado su proyecto entre la ciudadanía.

Durante el mega crucero realizado en la intersección del bulevar Francisco I. Madero y avenida Acereros, militantes, simpatizantes y ciudadanos participaron activamente durante más de dos horas, para manifestar su apoyo a la fórmula Esra Cavazos y suplente Glenda Suárez.

Con música, porras, aplausos y un ambiente de gran festejo, la recta final de la campaña estuvo marcada por una amplia muestra de respaldo al proyecto de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Los asistentes destacaron el carácter voluntario de su participación y refrendaron su voto con la candidata.

Durante la actividad, Esra Cavazos recorrió el crucero para saludar personalmente a trabajadores, transportistas, automovilistas y familias que transitaban por el lugar. Muchos de ellos mientras esperaban cambio de semáforo, expresaron apoyo y permitieron la colocación de calcas en sus vehículos, pedían bolsas ecológicas y propaganda del recuerdo.

La candidata agradeció cada una de las expresiones de respaldo recibidas y pidió a la ciudadanía que no dejen de acudir a las urnas este próximo domingo 07 de junio y tachar PRI o UDC, representando la propuesta que encabeza junto con su equipo de trabajo.