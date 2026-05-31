Del horror al desarrollo: levantan parque industrial en escenario de tragedia en Monclova

A dos décadas de uno de los crímenes más estremecedores que marcaron a Monclova y toda la Región Centro —el asesinato de los hermanitos Mata Javalera a manos de su padre—, el sitio donde ocurrió la tragedia comienza a transformarse.

El predio, ubicado sobre la Avenida Industrial, entre Monclova y Frontera, hoy es escenario de intensa actividad: maquinaria pesada, remoción de tierra y excavaciones de más de un metro de profundidad, visibles incluso desde la conocida curva del sector.

En el lugar se proyecta la construcción de un Parque Industrial que incluirá la instalación de una empresa de origen asiático, así como varias naves industriales. De acuerdo con estimaciones, una de las plantas abarcará alrededor de 14 mil metros cuadrados, mientras que el complejo contempla además una nave de 34 mil y otra de 16 mil metros cuadrados.

Así, un sitio que durante años fue recordado por la tragedia, comienza a escribir una nueva historia marcada por el desarrollo económico y la generación de infraestructura en la región.

Como se recordará, el 17 de julio de 2006, Carlos Roberto Mata Ramos asesinó a sus hijos, Roberto, de 1 año, y América, de 4, en un lote baldío ubicado sobre la Avenida Industrial, en la colonia Guadalupe Borja, tras haberlos llevado previamente al circo. Luego del ataque, el propio padre dio aviso a las autoridades.

Actualmente, en ese predio —ubicado entre Monclova y Frontera— se realizan trabajos de maquinaria pesada, excavaciones y preparación de terreno para un parque industrial.