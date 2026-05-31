Madre exige respuestas tras la muerte de su hijo en Monclova

Eudelina de Hoyos enfrenta el dolor más profundo que puede vivir una madre: despedir a su hijo sin saber con certeza qué fue lo que le arrebató la vida.

Cristian Loredo de Hoyos, de apenas 11 años de edad, falleció el pasado jueves en medio de una serie de diagnósticos contradictorios que hoy mantienen a su familia atrapada entre la incertidumbre y la desesperación.

Primero les dijeron que se trataba de dengue hemorrágico; después, de rickettsiosis.

Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado de manera definitiva qué causó la muerte del menor.

La tragedia ocurrió en la colonia Estancias de Santa Ana, en un entorno que preocupa a los vecinos.

El hogar de Cristian colinda por el patio trasero con el Río Monclova, donde desembocan aguas negras; a un costado crece maleza sin control, hay basura y, a pocos metros, se encuentra el Panteón Sagrado Corazón de Jesús.

La familia asegura que la presencia constante de mosquitos forma parte de la vida diaria en el sector, y no creen que él haya fallecido de rickettsia puesto que en hogar no hay mascotas.

En entrevista exclusiva para Periódico La Voz, Eudelina alzó la voz para exigir claridad sobre lo ocurrido con su hijo.

"¿Qué fue lo que realmente tuvo?", cuestiona una y otra vez, mientras espera respuestas que no llegan.

Con la impotencia reflejada en cada palabra, la madre asegura que Cristian nunca recibió un diagnóstico definitivo y que la incertidumbre acompañó a la familia hasta sus últimos momentos.

"A mi hijo me lo mataron", expresa, y es que también le aplicaron tratamientos distintos, que al final hicieron que se hinchara y tuviera sangrado interno.

Hoy, la habitación del pequeño permanece intacta. Sus juguetes, sus pertenencias y los sueños que apenas comenzaban a construirse quedaron suspendidos en el tiempo.

Mientras las autoridades esperan resultados que permitan esclarecer el caso, una madre sigue enfrentando la misma pregunta que la atormenta desde el día de la tragedia: ¿Fue dengue hemorrágico o rickettsia?

Y mientras esa respuesta no llegue, el dolor de una familia seguirá tan presente como la ausencia de un niño que tenía toda una vida por delante.