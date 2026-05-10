Esra Cavazos celebra el Día de las Madres en Monclova con su familia

Monclova, Coah.– Celebrar el Día de las Madres mientras realiza una intensa campaña rumbo al Congreso del Estado representa un gran reto para Esra Cavazos del Bosque, quien además de ser maestra y candidata, es una mamá comprometida con la crianza y educación de sus tres hijos: Ejiec, Eiker Jeif y Eian Saref Estrada Cavazos.

Durante este fin de semana dedicado a honrar y reconocer a las madres de México, la candidata estuvo acompañada por sus hijos y por su madre, María del Socorro del Bosque Silva, a quienes describió como su mayor bendición y el principal motor que la impulsa a seguir trabajando por las familias de Monclova y la región.

Esra Cavazos destacó que el amor, respaldo y valores que ha recibido de su familia han forjado a una mujer fuerte, trabajadora y cercana a la gente, cualidades que hoy proyecta en cada encuentro ciudadano dentro de su campaña política.

"Las mamás son el motor de nuestras familias. Con la Alianza Ciudadana por la Seguridad vamos a trabajar unidos por las jefas de familia, pero también por los padres, para fortalecer juntos la crianza, la educación y los entornos saludables para nuestros hijos", enfatizó.

Durante las reuniones con ciudadanos y simpatizantes, se refrendó el apoyo hacia su proyecto político, al reconocer en Esra Cavazos a una mujer sensible, preparada y comprometida con las necesidades de las familias coahuilenses.

La candidata estuvo acompañada también por su suplente, Glenda Suárez, con quien armonizó diversos encuentros ciudadanos en un ambiente de cercanía, diálogo y celebración por el Día de las Madres.