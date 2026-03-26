Estabilidad en la venta de vehículos en la región Centro

La venta de vehículos en la región Centro se ha mantenido estable en los primeros meses del 2026, a diferencia de otras regiones como la Norte, en las que el mercado registra una caída, lo que demuestra la estabilidad económica en la localidad.

A pesar del panorama que existe en las empresas locales por el tema de la revisión del T-MEC, existe una estabilidad económica y un crecimiento sostenido en la región Centro al inicio del 2026.

El empresario automotriz Antonio Harb Kallab señaló que factores como el tema de Altos Hornos de México, los aranceles y el debilitamiento de la industria de exportación generan un panorama complicado, sin embargo, el mercado local ha logrado sostenerse.

De acuerdo con información de la firma Urban Science, en la región no se ha registrado un crecimiento, pero tampoco un retroceso en las ventas, a diferencia de otras regiones como la Norte, donde se reporta una caída de un 6 %.

Informó que durante los meses de enero y febrero se comercializaron cerca de mil unidades en la plaza, es decir, alrededor de 500 vehículos por mes, cifra que se mantiene en línea con el comportamiento del año anterior.

Harb Kallab atribuyó esta estabilidad a las estrategias comerciales de las agencias, que han incrementado las promociones para incentivar la compra.

El empresario reconoció que, aunque hay más marcas y agencias en la ciudad, esto no se traduce en un crecimiento del mercado, sino en una mayor competencia, donde las ventas se reparten.

Señaló que la próxima revisión del tratado comercial podría representar una oportunidad para la economía regional, particularmente si se logran acuerdos favorables en materia de aranceles.