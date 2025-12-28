Trasladan a menor de edad a Galveston

La Secretaría de Salud de Coahuila informa que, a través del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), y en coordinación con el Centro de Regulador de Urgencias Médicas, se realizó con éxito el traslado en cuidados críticos de una paciente menor de edad con 28 por ciento de superficie corporal quemada (SCQ). La niña fue atendida inicialmente en el Hospital General Amparo Pape en Monclova donde ingresó el pasado 25 de diciembre y recibió atención médica oportuna por parte de especialistas que permitió mantenerla estable hasta concretar su traslado. Posteriormente, la paciente fue referida al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos, institución de reconocimiento internacional en la atención integral de niñas y niños con lesiones por quemaduras, donde continuará su tratamiento.

El traslado se realizó el 27 de diciembre en una aeronave que partió del aeropuerto Venustiano Carranza de Frontera Coahuila. La atención oportuna y los lazos de colaboración con la institución estadounidense se dan gracias al respaldo, la gestión y el compromiso del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa acciones que permiten fortalecer la atención médica para la niñez coahuilense. Gracias a esta visión y coordinación interinstitucional, hoy Coahuila cuenta con los enlaces, convenios y mecanismos necesarios para facilitar traslados médicos internacionales cuando la condición clínica de las y los pacientes así lo requiere.

Asimismo, se reconoce el trabajo profesional, ético y comprometido de las y los especialistas de la Secretaría de Salud que intervinieron en este caso, así como la comunicación oportuna y eficaz establecida con autoridades y hospitales de los Estados Unidos.

La Secretaría de Salud de Coahuila reitera que se encuentra preparada, con personal capacitado y protocolos establecidos, para atender de manera integral a personas que sufran lesiones por quemaduras.