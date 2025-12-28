Óscar Ríos Ramírez supervisa trabajos de limpieza en Nueva Rosita

El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la supervisión de trabajos de limpieza y deshierbe en la colonia Roma y en las inmediaciones del Parque Nuevo León. Las labores fueron realizadas por la cuadrilla del Ejido Sauceda del Naranjo, quienes se sumaron con entusiasmo a las acciones de embellecimiento urbano impulsadas por la administración municipal.

Durante el recorrido, el edil destacó la importancia de mantener espacios públicos libres de maleza y basura, ya que estas acciones contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad y a prevenir problemas de salud. Ríos Ramírez subrayó que la participación de las cuadrillas comunitarias refleja el compromiso de los habitantes con el bienestar colectivo y fortalece el tejido social.

Acciones de la autoridad

Estas tareas forman parte de un programa más amplio de mejoramiento urbano que incluye obras de pavimentación, drenaje y alumbrado público. En semanas recientes, el alcalde entregó obras de pavimento hidráulico en colonias como Dávila y Comercial, con inversiones superiores a los 800 mil pesos, además de anunciar la instalación de más de 2 mil luminarias en distintas zonas de Nueva Rosita.

Detalles confirmados

El municipio también se ha sumado a iniciativas estatales como el programa de empleo temporal, que permite realizar jornadas de bacheo, limpieza y colocación de luminarias LED en sectores estratégicos. Estas acciones buscan garantizar vialidades seguras, espacios dignos y una mejor calidad de vida para las familias de la región carbonífera.

Finalmente, Ríos Ramírez reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con los ciudadanos para atender las necesidades más urgentes de cada colonia. "Estamos cumpliendo compromisos y respondiendo con hechos", señaló el edil, al tiempo que invitó a la población a mantener la colaboración en estas tareas de limpieza y conservación, que son esenciales para el desarrollo ordenado y sustentable de Nueva Rosita.