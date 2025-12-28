Emily Cortés Zavala inicia su negocio de tacos mañaneros en Cloete

VILLA DE CLOETE, COAH.- Con el objetivo de convertir sus sueños en una realidad tangible, la joven Emily Cortés Zavala, ex reina de la feria de esta comunidad en 2022 y candidata a Reina de las Fiestas de Sabinas en 2023, decidió incursionar en el ámbito del emprendimiento al iniciar la venta de tacos mañaneros, actividad que comenzó hace aproximadamente un mes.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando Emily Cortés Zavala se instaló a un costado de la carretera federal 57, justo frente a la entrada principal de Villa de Cloete, donde diariamente ofrece sus productos a quienes transitan por esta importante vía de comunicación y a habitantes de la localidad.

Desde el arranque de su proyecto gastronómico, la joven emprendedora logró captar la atención de propios y extraños, quienes no solo se detienen para adquirir sus tacos mañaneros, sino también para saludarla y reconocer su iniciativa y disposición para salir adelante mediante el trabajo honesto.

Impacto en la comunidad

La actitud mostrada por Emily Cortés Zavala refleja que el cumplimiento de los sueños requiere esfuerzo, constancia y dedicación, convirtiéndose en un ejemplo positivo para las nuevas generaciones que, en muchos casos, evitan involucrarse en este tipo de actividades económicas.

Respaldada por una sólida presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 11 mil seguidores en Facebook y miles más en Instagram, la ex reina continúa avanzando con paso firme en la construcción de sus objetivos personales y profesionales, demostrando que la perseverancia es clave para alcanzar el éxito.