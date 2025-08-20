Audiencia intermedia revela fraude de José Ángel B. en reparaciones

Imputado por múltiples fraudes, prometía reparar portones eléctricos y realizar otros servicios, pero desaparecía tras recibir el dinero. La audiencia intermedia reveló el monto total de los daños y la posibilidad de un acuerdo reparatorio.

José Ángel B. se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para decenas de víctimas que cayeron en sus engaños. Con un alto poder de convencimiento y una habilidad camaleónica para prometer servicios de todo tipo desde reparación de portones eléctricos hasta funciones de mecánico o gestor de materiales de construcción, este hombre acumuló una serie de denuncias por fraude en distintos momentos y contextos, haciéndose pasar por experto en oficios que jamás cumplía.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 418/2019 por el delito de abuso de confianza, en la que se informó que ya son 13 las víctimas que han denunciado haber sido defraudadas específicamente por arreglos de portones eléctricos.

Según lo revelado durante la audiencia, el imputado ha comenzado a depositar parte de los recursos a las víctimas, con la intención de alcanzar un acuerdo reparatorio que le permita obtener su libertad. Sin embargo, como todas las denuncias han sido acumuladas en un solo proceso, deberá cubrir el monto total del daño causado para que el Ministerio Público considere una salida alterna.

Las causas penales en su contra no son pocas. A la 418/2019 se suman la 1125/2022, la 124/2023, la 600/2023 y la 969/2023, esta última relacionada con una deuda de 40 mil pesos a una sola víctima, además del caso de una camioneta que presuntamente iba a reparar, pero que nunca entregó. Aunque el vehículo ya fue devuelto, la víctima exige una compensación por los gastos legales, estimados entre 36 y 40 mil pesos.

De manera particular, la causa 124/2023 representa uno de los expedientes más complejos, pues en ella se concentran ocho fraudes distintos con un total de 41 mil 350 pesos involucrados. Por su parte, la causa 600/2023 suma una deuda de 3 mil 600 pesos y en otros tres casos, las cantidades adeudadas ascienden a 5, 10 y 24 mil pesos respectivamente, lo que da un total aproximado de 30 mil pesos más.

Entre todas las denuncias y cargos, José Ángel B. acumula un daño económico de 123 mil 450 pesos, sin contar el monto adicional que se autorice por concepto de honorarios para el abogado de una de las víctimas. Aunque este asciende a 50 mil pesos, se está valorando que no exceda una cuarta parte del valor de la camioneta involucrada, es decir, alrededor de 25 mil pesos.

El juez estableció como plazo el próximo 23 de septiembre para que la defensa del imputado presente una propuesta definitiva de reparación del daño. De no lograr un acuerdo, el caso avanzará a la etapa de juicio oral, donde José Ángel B. podría enfrentar una condena por múltiples delitos de fraude y abuso de confianza.

Mientras tanto, continúa en prisión, perseguido por un historial de estafas que lo pintan como un auténtico "Gasparín" de la vida real: aparecía con una sonrisa y desaparecía con el dinero.