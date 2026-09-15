Dan último adiós a Jesucristofer

Entre el dolor, el silencio y el reclamo de justicia, familiares y amigos dieron el último adiós a Jesucristofer Orozco Cruz, de 19 años, quien murió el lunes, cinco días después de ser atropellado cuando viajaba en motocicleta por la colonia Veteranos.

El joven es velado en la funeraria San Gabriel, ubicada en la colonia Hipódromo, donde familiares y amigos acudieron a despedirlo. Aunque la asistencia fue reducida, el dolor de sus seres queridos se hizo presente durante el velorio, en el que también se escuchó música y un corrido dedicado al joven.

Jesucristofer fue atropellado el pasado miércoles, alrededor de las 21:30 horas, cuando circulaba en su motocicleta rumbo a una tienda de conveniencia. De acuerdo con la versión de sus familiares, el conductor señalado como responsable, Gerardo Bernal Mireles, habría realizado una maniobra para dar vuelta sin activar los intermitentes, lo que habría provocado el impacto contra el motociclista.

A consecuencia del accidente, el joven sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Permaneció hospitalizado en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde fue diagnosticado con muerte cerebral, hasta que finalmente falleció el lunes alrededor de las 19:30 horas.

Su madre, Nataly Cruz, aseguró que continuará exigiendo justicia por la muerte de su hijo y cuestionó la actuación de las autoridades durante la investigación. La mujer señaló que, desde su perspectiva, hubo favoritismo hacia el conductor involucrado, pues afirmó que no fue consignado ante el Ministerio Público, no permaneció en las celdas municipales y posteriormente fue liberado.

También cuestionó que la camioneta involucrada en el accidente no haya quedado retenida, según su versión. Nataly Cruz relató además que acudió a una tienda Oxxo cercana para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad, al considerar que podían aportar evidencias sobre el accidente. Sin embargo, aseguró que las encargadas le informaron que no podían proporcionárselas.

Posteriormente, comenzó a circular en redes sociales un video del momento del atropellamiento, difundido desde perfiles anónimos. Según la madre, las publicaciones buscan responsabilizar a su hijo de lo ocurrido. La mujer cuestionó que las imágenes no le fueran entregadas cuando las solicitó como parte de la búsqueda de pruebas y que posteriormente fueran difundidas públicamente acompañadas de señalamientos contra Jesucristofer.

Ante esta situación, adelantó que buscará que el caso sea investigado bajo el delito de homicidio y reiteró que continuará exigiendo justicia para su hijo. Mientras Jesucristofer es despedido por sus seres queridos, su madre mantiene el reclamo para que se esclarezcan las circunstancias del accidente, se determine la responsabilidad correspondiente y se investigue la actuación de quienes intervinieron en el caso. "No voy a descansar hasta que se haga justicia por mi hijo", sostiene la madre.