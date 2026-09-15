Gritan acuñenses, en su 216 aniversario

Ciudad Acuña, Coah.- Acuñenses acudieron a la Macroplaza para gritar todos juntos "Viva México", en la fiesta grande de México.

Se conmemoró el grito de independencia, 216 de realizarse en Ciudad Acuña.

El grito realizado por el edil acuñense hizo honor a los héroes mexicanos, que han llevado al magno festejo después de años.

Tras el protocolo cívico, continuaron con la pirotecnia y posteriormente un mapping presentado a los asistentes.

Terminaron cerrando con la presencia del grupo Pesado, en el escenario, en donde estuvieron las familias escuchando a la agrupación.

Se sumaron los acuñenses a los millones de mexicanos que gritaron en todo México, el orgullo de ser mexicanos.