Eleuterio López informa sobre el retiro de vehículos en Monclova por el desfile

El retiro de vehículos ubicados en el exterior y calles aledañas de un centro comercial ubicado a un costado de la calle Miguel Hidalgo fue temporal y se realizó con motivo del desfile del 16 de septiembre, informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública.

Explicó que la medida forma parte de acciones de prevención y de atención a la contaminación visual, por lo que desde días atrás se trabajó con los responsables para comunicarles la disposición.

Señaló que el objetivo fue mantener el área amplia, visible y limpia para facilitar el desarrollo del desfile, en coordinación con los departamentos de Transporte y Tránsito.

López indicó que más del 70 % de los vehículos fueron retirados de manera voluntaria, mientras que algunos permanecieron debido a que sus propietarios ya no tuvieron tiempo de moverlos.

Aclaró que el retiro no será permanente, ya que el municipio continuará trabajando con los establecimientos para fomentar el empleo formal y la activación económica, pero también deberán cumplirse los reglamentos y atenderse las demandas de la ciudadanía.

El regidor agregó que existen otros puntos y establecimientos que ocupan o abarcan la vía pública, situación que puede generar obstrucción visual y representar riesgos para la conducción.

Ante ello, dijo, se mantiene comunicación con los responsables para buscar alternativas y reubicar los vehículos cuando sea necesario.