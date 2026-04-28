Estudiante se desmaya por golpe de calor en secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una jornada escolar terminó en susto y movilización policiaca, luego que una estudiante de la Escuela Secundaria General número 12 "Emiliano Zapata", en la colonia Obrera Sur, se desvaneciera presuntamente a causa de un golpe de calor dentro del plantel.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas de este martes, cuando el Sistema Estatal de Emergencias recibió el reporte de una menor lesionada al interior de la institución educativa, ubicada sobre la avenida José María Pino Suárez, en el cruce con la calle Arturo Méndez de la Garza.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal se movilizaron al sitio para tomar conocimiento de la situación, encontrando a la estudiante ya bajo resguardo del personal docente.

¿Cómo ocurrió el desmayo?

De acuerdo con versiones, la menor se encontraba sentada cuando repentinamente comenzó a sentirse mal, hasta que se desvaneció y cayó de frente contra el suelo, provocando alarma entre sus compañeros y maestros.

Ante la escena, personal del plantel solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, mientras se gestionaba la llegada de una ambulancia, se optó por notificar a los padres de la estudiante, quienes acudieron al lugar para hacerse cargo de ella.

Detalles confirmados sobre el incidente

Trascendió que la causa del desmayo pudo haber sido un golpe de calor, derivado de las altas temperaturas y la falta de aire acondicionado en las aulas, una situación que ha generado preocupación entre la comunidad escolar.

Aunque no se reportaron lesiones de gravedad, el incidente volvió a poner en el ojo del huracán a este plantel educativo, que en fechas recientes ha sido escenario de diversos hechos que han encendido la inquietud de padres de familia.