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Coahuila

Exhortan a proteger identidad de menores ante exposición en redes en Acuña

Autoridades advierten sobre afectaciones emocionales y sociales por la difusión de casos que involucran a niños y adolescentes.

Por Angel Garcia - 28 abril, 2026 - 02:09 p.m.
Exhortan a proteger identidad de menores ante exposición en redes en Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades estatales exhortaron a la población a proteger la identidad de menores de edad en casos que se difunden públicamente, ante el riesgo de generar afectaciones emocionales y sociales.

      El llamado surge tras diversos hechos registrados en la ciudad, donde niños y adolescentes han sido exhibidos en redes sociales al estar involucrados en distintas situaciones, sin considerar las consecuencias de dicha exposición.

      Acciones de la autoridad

      El coordinador del CAIF, Jairo Nicolás Puente, señaló que este tipo de prácticas puede ocasionar daños irreversibles en los menores, al vulnerar su integridad y desarrollo.

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      Indicó que en algunos casos se brinda seguimiento psicológico a los jóvenes, sin embargo, al ser expuestos públicamente enfrentan problemas como bullying, lo que dificulta su proceso de atención y recuperación.

      Impacto en la comunidad

      Ante este panorama, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar compartir información, imágenes o datos que no estén debidamente protegidos, y actuar con responsabilidad para salvaguardar la integridad de los menores.

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