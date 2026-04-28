Familiares de Juan N exigen su liberación tras acusación de presunto abuso sexual

Familiares de Juan N, detenido recientemente por presunto abuso sexual en agravio de una menor de cinco años, se manifestaron pacíficamente con una marcha para exigir su liberación, argumentando que el ciudadano es inocente y que nunca ha mostrado conductas inapropiadas.

La detención se llevó a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes integraron una carpeta de investigación que derivó en su judicialización.

De acuerdo con las autoridades, Juan N fue procesado por dicho delito, permanece actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras.

El juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra, lo que ha generado inconformidad entre sus familiares.

Sonia Patricia Ramírez, quien se identificó como tía del acusado, expresó que su sobrino es inocente y que nunca se le observó una conducta que pudiera relacionarse con el delito que se le imputa.

"Exigimos justicia y su liberación, porque sabemos que no cometió ningún delito", expresó durante la marcha.

Los familiares señalaron que confían en que las autoridades revisen a fondo el caso y que se garantice un proceso justo, pues consideran que la detención se realizó sin pruebas contundentes.

Además, pidieron que se respete la presunción de inocencia mientras se desarrollan las investigaciones.

Este caso ha generado atención en la comunidad, donde se espera que en los próximos días se definan nuevas audiencias que marcarán el rumbo del proceso judicial.

Mientras tanto, los familiares de Juan N reiteran su llamado a las autoridades para que se esclarezca la situación y se otorgue la libertad al acusado.