Catean 2 inmuebles en Múzquiz; aseguran cristal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, la noche del lunes y madrugada del martes, concretaron 2 cateos más en este Municipio, sumando ya 46 en esta cuenca, informó el delegado, Lic., Diego Garduño Guzmán.

Precisó que, a raíz de una investigación efectuada por la Policía de Acción y Reacción (PAR) que inició mediante reportes ciudadanos, en conjunto con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y, otras corporaciones, se realizó un cateo autorizado por el Juez de Control del Juzgado Penal, donde se aseguraron aproximadamente 2 kilogramos del narcótico conocido como cristal en la colonia Barrio La Loma del Municipio de Múzquiz.

Garduño Guzmán, supervisó el operativo junto con Agentes del Ministerio Público, aunado a otro más que se llevó a cabo en un inmueble de la colonia el Zoológico.

Acciones de la autoridad

Respecto al cateo en La Loma, se realizó bajo los protocolos establecidos y siguiendo las instrucciones del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de generar actos de investigación tendientes a la indagatoria exhaustiva de delitos, así como, inhibir y prevenir actos futuros delictivos en el municipio, lo anterior, con prevención, proximidad y presencia por parte de las corporaciones", señaló Garduño Guzmán.

En ese sentido, el operativo contó con la participación de los tres órdenes de gobierno incluyendo el fuero federal con la presencia de Guardia Nacional, el Ejército mexicano y Marina, destacándose la coordinación entre las autoridades de seguridad pública es impecable a fin de mantener un estado seguro y en orden.

Detalles confirmados

En el operativo no hubo personas detenidas, siendo asegurado el bien inmueble. Con estas acciones la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública mantienen su compromiso de mantener la seguridad y procuración de justicia que mantienen a Coahuila como el Estado más seguro del país.

Por lo que respecta a la detección de cámaras "parásito", informó que durante las acciones de patrullaje a través de operativos diversos, no han detectado este tipo de aparatos.