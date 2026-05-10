Tanía Ibarra canaliza a estudiantes por riñas en escuelas de Coahuila

Al menos 35 estudiantes de nivel secundaria y preparatoria han sido canalizados por sus propias instituciones educativas tras verse involucrados en riñas, mal comportamiento o por portar objetos no permitidos dentro de los planteles, informó Tanía Ibarra, directora de Proximidad Social.

La funcionaria explicó que estos jóvenes forman parte del programa "Aplícate", el cual actualmente atiende a cerca de 100 adolescentes en distintos horarios: lunes y miércoles a las 11:00 de la mañana, así como martes y jueves a las 14:00 horas.

Ibarra subrayó que no todos los casos corresponden a situaciones de conflicto, ya que varios adolescentes han sido integrados por decisión de sus familias o por solicitud directa de las instituciones educativas. "Esto habla muy bien del programa y del interés por atender a los jóvenes a tiempo", señaló.

Detalló que, de los adolescentes atendidos, alrededor de 30 a 35 han sido canalizados por escuelas, principalmente por conatos de riña, mala conducta o portación de objetos indebidos. En tanto, cerca de 20 han ingresado por petición familiar debido a problemas de disciplina o desobediencia, mientras que otros casos corresponden a conflictos con la ley.

La directora indicó que la edad en la que más se presentan estas conductas es entre los 14 y 16 años, etapa en la que, dijo, es fundamental brindar orientación y acompañamiento para prevenir situaciones mayores.

En cuanto al proceso dentro del programa, los jóvenes deben cumplir con un número de sesiones que va de un mínimo de ocho a un máximo de 18, dependiendo de cada caso, con el objetivo de fomentar cambios positivos en su comportamiento y entorno.