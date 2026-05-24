Constructores foráneos deben responder por filtraciones en Colinas de Santiago: Eugenio Williamson

Empresarios constructores de la región Centro exigieron al Gobierno federal que garantice la calidad de las Viviendas del Bienestar y responda por las fallas detectadas en las casas de Colinas de Santiago, donde reportaron filtraciones, inundaciones y problemas estructurales tras las lluvias registradas en la ciudad.

El ex presidente de la CMIC, Eugenio Williamson, señaló que las empresas encargadas del desarrollo deben asumir la responsabilidad por las deficiencias detectadas en viviendas recién entregadas. "La constructora debe hacerse responsable de filtraciones y problemas en las viviendas recién entregadas", dijo Williamson.

Indicó que la mayoría de las empresas que participan en el programa federal de Vivienda del Bienestar son constructoras foráneas, por lo que pidió verificar que cumplan con normas de calidad y ofrezcan garantías a los compradores. "Hacemos un llamado para certificar que sean constructores confiables, que cumplan con normas de calidad y ofrezcan garantía postventa", agregó.

Williamson consideró que el Gobierno federal debe garantizar que las viviendas se construyan en terrenos adecuados y con estudios previos que prevengan este tipo de situaciones. Señaló que, en caso de existir fallas por el terreno o vicios ocultos en la construcción, las autoridades y las constructoras deben responder a los beneficiarios que adquirieron esta vivienda con la ilusión de tener su patrimonio, para evitar que terminen "comprando problemas".

"Exigimos construcciones dignas para la gente, para que no tengan que pagar composturas a futuro, porque apenas recibieron las viviendas hace uno o dos meses", concluyó.