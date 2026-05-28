Denuncian a Mujer en Frontera por venta de mobiliario rentado

FRONTERA, COAHUILA.- Más de 15 personas afectadas denunciaron públicamente a una mujer identificada como Alejandra, a quien señalan por presuntamente quedarse con mobiliario rentado y posteriormente venderlo, provocando un daño económico que supera los 300 mil pesos entre comerciantes de la región.

Los denunciantes explicaron que la señalada se dedicaba a rentar mobiliario para eventos y, al principio, cumplía con los pagos, lo que generó confianza entre quienes le proporcionaban mesas, sillas y otros artículos. Sin embargo, posteriormente comenzaron los incumplimientos y desaparición del equipo.

Cristela Martínez Vázquez relató que la mujer aún mantiene adeudos importantes con diversos proveedores y aseguró que la situación ha afectado gravemente su trabajo. "Prácticamente ella no nos deja trabajar porque estamos con la incertidumbre o el miedo de que ya no nos van a devolver el mobiliario", expresó.

La afectada indicó que desde el pasado 16 de mayo debió recibir el pago completo de un servicio, pero únicamente recibió un abono parcial. "Me debía como 10 mil 800 pesos y nada más me pagó 4 mil 600", señaló.

Asimismo, comentó que la acusada argumentó problemas de salud y falta de dinero para justificar los retrasos en los pagos. Sin embargo, los afectados sospecharon cuando hace aproximadamente dos semanas volvió a ser exhibida en redes sociales por presuntamente haberse llevado más mobiliario.

"Como los estaba pagando bien en un principio, pues confiamos, ¿verdad? Nunca pensamos que iba a pasar esto", agregó Cristela Martínez. Los denunciantes señalaron que algunos artículos presuntamente fueron vendidos en Nueva Rosita y que, al reunirse para interponer los reclamos, descubrieron que el número de víctimas era mucho mayor de lo que pensaban inicialmente.